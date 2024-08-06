Шойгу: Украина с середины июня потеряла свыше 115 тыс военных

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Украина за неполные два месяца потеряла свыше 115 тысяч своих военных, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, ссылаясь на данные министерства обороны РФ.

По его словам, этого можно было избежать, если бы Киев пошел навстречу предложениям, озвученным Владимиром Путиным в июне.

"За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч военнослужащих своих войск. И это большая цифра – 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти", – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что позиция России ясна – войска движутся вперед.

Владимир Путин заявлял, что Москва готова вступить в переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта после того, как Киев выполнит ряд условий. В первую очередь Украина должна будет вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, украинской стороне необходимо направить официальное уведомление о том, что страна не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу.

