В МИД Южной Кореи выразили надежду на нормализацию отношений с Россией

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Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что надеется на скорую нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости
Уточняется, что короткая встреча политиков состоялась 5 августа на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. В ходе беседы Пак Чин заявил, что напряженность в регионе растет из-за подготовки КНДР к очередному ядерному испытанию.
Также была затронута тема украинского кризиса. Сообщается, что глава МИД Южной Кореи просил проявить особое внимание к тому, чтобы конфликт на Украине не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам этой страны, проживающим в РФ. Пак Чин добавил, что из-за ситуации на Украине произошла дестабилизация валютного рынка и сбои в глобальных цепочках поставок.
Ранее сообщалось, что Лавров провел встречу с китайским коллегой Ван И. Стороны выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, не подверженных влиянию внешней конъюнктуры. Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в форматах АСЕАН, АРФ и ВАС.
Также политики договорились продолжить наращивать сотрудничество и внешнеполитическую координацию в русле договоренностей, достигнутых главами России и Китая. Лавров и Ван И подчеркнули необходимость поддерживать асеаноцентричную архитектуру безопасности из-за усиливающейся активности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Лавров заявил об отсутствии желания со стороны США обсуждать обмен заключенными
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