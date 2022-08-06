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Политика

03:24

В МИД Южной Кореи выразили надежду на нормализацию отношений с Россией

политика

Фото: depositphotos/sepavone

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что надеется на скорую нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости

Уточняется, что короткая встреча политиков состоялась 5 августа на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. В ходе беседы Пак Чин заявил, что напряженность в регионе растет из-за подготовки КНДР к очередному ядерному испытанию.

Также была затронута тема украинского кризиса. Сообщается, что глава МИД Южной Кореи просил проявить особое внимание к тому, чтобы конфликт на Украине не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам этой страны, проживающим в РФ. Пак Чин добавил, что из-за ситуации на Украине произошла дестабилизация валютного рынка и сбои в глобальных цепочках поставок.

Ранее сообщалось, что Лавров провел встречу с китайским коллегой Ван И. Стороны выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, не подверженных влиянию внешней конъюнктуры. Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в форматах АСЕАН, АРФ и ВАС.

Также политики договорились продолжить наращивать сотрудничество и внешнеполитическую координацию в русле договоренностей, достигнутых главами России и Китая. Лавров и Ван И подчеркнули необходимость поддерживать асеаноцентричную архитектуру безопасности из-за усиливающейся активности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лавров заявил об отсутствии желания со стороны США обсуждать обмен заключенными

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