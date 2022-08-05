Попытки США доминировать по всему миру бесперспективны – Лавров

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Попытки Соединенных Штатов распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара являются бесперспективными, заявил глав МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон взял курс на подавление любой самостоятельности, демонстрируя вседозволенность.

"Точно так же, как они решили сделать из Украины угрозу для РФ и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское", – приводит слова Лаврова ТАСС.

В случае с Украиной, добавил министр, США нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписывались на высшем уровне. Он также обратил внимание, что Штаты проигнорировали собственные принципы, когда спикер палаты американского конгресса Нэнси Пелоси отправилась с визитом на Тайвань.

Встреча Лаврова с Ван И проходит на полях мероприятий АСЕАН в Пномпене.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что визит Пелоси на Тайвань является попыткой Соединенных Штатов доказать миру свою безнаказанность.

