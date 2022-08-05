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Политика

11:32

Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не увидел заинтересованности госсекретаря США Энтони Блинкена в контактах на полях мероприятий АСЕАН в Камбодже, сообщает РИА Новости.

Министр в шутку предположил, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби забыл дать поручение госсекретарю.

"Потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссии. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте", – отметил Лавров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сможет поймать Лаврова за пуговицу, чтобы обсудить вопрос обмена заключенными.

В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично предложила ввести в Дипакадемии спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки".

Между тем глава российского МИД в очередной раз подчеркнул, что Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, однако лишь в рамках того канала, который был утвержден президентами двух стран.

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