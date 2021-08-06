Грузия не планирует восстанавливать дипотношения с РФ – экс-спикер парламента

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Грузия не собирается вести переговоры с Россией о восстановлении дипломатических отношений из-за признания РФ независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщил экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

При этом он подчеркнул, что республика готова обсуждать углубление взаимодействия в экономических и гуманитарных вопросах.

"У нас есть четко определенная политика в связи с этими вопросами. Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений", – подчеркнул Кобахидзе.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов сообщил, что Россия готова к восстановлению отношений с Грузией.

В канун годовщины августовских событий 2008 года на Южном Кавказе Александр Бикантов сообщил, что отношения между Россией и Грузией могут быть восстановлены в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона. При этом Россия надеется, что грузинские партнеры будут сохранять здравый смысл, учитывая интересы соседей.

В настоящий момент между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений: причиной разлада стали события 2008 года. В ночь на 8 августа, 13 лет назад, грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Россия встала на защиту республики, многие жители которой приняли российское гражданство. Всего за пять дней боевых действий войска Грузии были вытеснены из региона. А 26 августа 2008 года Российская Федерация признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.