Косачев прокомментировал обращение к России по поводу Абхазии и Южной Осетии

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал совместный призыв к России семи западных стран отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что призыв подписали только семь стран, а это говорит о том, что многие союзники этих государств по ЕС и НАТО не захотели в этом участвовать.
"Это, что называется, призыв в никуда. Он не имеет никакой дополнительной, добавленной стоимости", – сказал Косачев.
Вице-спикер Совфеда выразил мнение, что в этом обращении могла бы быть добавленная стоимость, если бы подписанты обратились к властям Грузии.
"Если бы был призыв к властям Грузии признать право народов Абхазии и Южной Осетии на самоопределение и начать с этими народами прямой диалог, тогда появилась бы добавленная стоимость. А уж ее размер вправе определять только жители и граждане Абхазии и Южной Осетии, которые являются единственным источником принятия соответствующих решений", – подчеркнул Косачев.
Ранее семь стран потребовали от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление распространил СБ ОНН, приурочив его к очередной годовщине августовских событий 2008 года. Заявление подписали Эстония, США, Великобритания, Франция, Норвегия, Албания и Ирландия.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление западных коллег фантомными болями.
4 августа Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Таким образом, граждане одной страны смогут приобретать гражданство другой без отказа от имеющегося у них гражданства.
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