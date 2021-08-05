Россия готова к восстановлению отношений с Грузией, но надеется на здравый смысл – МИД

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Россия готова к восстановлению отношений с Грузией. Об этом в ходе брифинга заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, сообщает РИА Новости.

В канун годовщины августовских событий 2008 года на Южном Кавказе Александр Бикантов сообщил, что отношения между Россией и Грузией могут быть восстановлены в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона. При этом Россия надеется, что грузинские партнеры будут сохранять здравый смысл, учитывая интересы соседей.

В настоящий момент между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений: причиной разлада стали события 2008 года. В ночь на 8 августа, 13 лет назад, грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Россия встала на защиту республики, многие жители которой приняли российское гражданство. Всего за пять дней боевых действий войска Грузии были вытеснены из региона. А 26 августа 2008 года Российская Федерация признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что в сторону России поступило заявление с требованием отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Документ подписали семь стран: Эстония, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Норвегия, Албания и Ирландия

В ответ на это первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что независимость Абхазии и Южной Осетии – это реальность, которую нельзя игнорировать.