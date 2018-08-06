Посольство РФ в США упрекнуло Госдеп в "мегафонной дипломатии"

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Посольство РФ в Вашингтоне обвинило Госдеп в "мегафонной дипломатии". Такое заявление в российской дипмиссии сделали после того, как временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова вызвали в Госдеп, пишет "Вечерняя Москва".

Как подчеркнули представители посольства на официальной странице в Facebook, американские власти все больше скатываются к "мегафонной дипломатии".

В публикации отмечается, что от Жирнова потребовали "ответа за агрессивное вмешательство России" во внутренние дела США. "О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе?" – возмутились в посольстве. Представители российской дипмиссии также призвали своих американских коллег "сосредоточить усилия на профессиональной работе".

Ранее сообщалось, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в Госдеп временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова. В ведомстве отметили, что от дипломата ждут объяснений по поводу "попыток Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США". При этом российская сторона неоднократно доказывала несостоятельность подобных обвинений.