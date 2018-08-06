Госдеп вызвал временного поверенного в делах России‍ в США

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Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в Госдепартамент временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова. Поводом послужила якобы проводимая РФ пропаганда в соцсетях.

Об этом написала в Twitter официальный представитель ведомства Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

По ее словам, от Жирнова хотят услышать комментарии "на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США".

Российское посольство выразило сожаление по этому поводу, отметив, что США скатываются к "мегафонной дипломатии".

В дипмиссии еще раз напомнили, что за два года Россия неоднократно развенчивала абсолютную несостоятельность подобных обвинений.

Российские дипломаты призвали американских коллег сконцентрироваться на работе по нормализации отношений между США и Россией.

Ранее Вашингтон потребовал от Москвы прекратить "вмешательство" во внутренние дела страны. В ответ представитель МИД Мария Захарова заявила, что подобные заключения "откровенно подыгрывают" политическим силам внутри США, которые ставят под сомнение легитимность избрания президента Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство России", нет.