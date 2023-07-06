Небензя назвал комичными доказательства Запада о применении иранских дронов на Украине

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал комичными доказательства якобы использования иранских беспилотников на Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова дипломата.

Небензя привел в качестве примера распространившуюся в ряде СМИ фотографию президента Украины Владимира Зеленского якобы с дроном Shahed.

"Размер этого дрона – 3 метра в длину, а размах крыльев – 2 метра. Таким образом, украинский президент должен быть ростом примерно 2,5 метра", – указал постпред РФ при ООН.

По его словам, подобную фейковую фотографию уже высмеяли пользователи интернета. Другие же приводимые Западом доказательства состоят из невразумительной фотографии с обломками, на которых ничто не указывает на иранское происхождение, добавил Небензя.

Ранее Василий Небензя заявил, что возможное решение американской стороны поставить Украине кассетные боеприпасы приведет к очередной эскалации.

По информации зарубежных СМИ, Белый дом может объявить об очередном пакете военной помощи Украине уже в пятницу, 7 июля.

Вашингтон активно изучает вопрос поставок Киеву кассетных боеприпасов – Белый дом