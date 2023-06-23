Небензя заявил, что обвинения РФ в использовании иранских БПЛА на Украине безосновательны

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Обвинения в использовании Россией иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине не имеют никаких оснований, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине постоянные представители США, Украины, Великобритании и Албании при всемирной организации заявили, что РФ использует беспилотники, произведенные в Иране, для нанесения ударов по Украине.

Они добавили, что РФ также якобы планирует построить на территории страны завод по производству иранских БПЛА.

"Мы категорически отвергаем обвинения в использовании иранских дронов на Украине. Это безосновательные предположения и откровенные попытки ввести в заблуждение международное сообщество", – сказал Небензя.

Отмечалось, что обвинения связаны с подготовкой генсеком ООН Антониу Гутерришем доклада по исполнению Ираном резолюции 2231, предусматривающей ограничения по экспорту Тегераном определенных видов продукции, к которым западные страны причисляют в том числе и беспилотники.

Ранее американский сенатор Тед Круз заявлял о подготовке законопроекта, направленного на противодействие военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном путем введения санкций.

Круз отметил, что его инициатива предполагает "применение существующих санкций, касающихся Украины, в отношении банков, нефтяных танкеров, самолетов, аэропортов, судов и верфей", которые используют в своем сотрудничестве Москва и Тегеран.

Помимо прочего, сенатор предлагает заблокировать "миллиарды долларов, которыми Иран располагает за рубежом".



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