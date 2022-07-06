В Пекине отреагировали на сообщения СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

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Распространенная в СМИ информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы ответил отказом на приглашение Владимира Путина посетить Россию, не соответствует действительности, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, Москва и Пекин поддерживают тесную коммуникацию по различным вопросам.
"С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях", – подчеркнул Лицзянь.
Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Си Цзиньпин не принял приглашение Владимира Путина посетить Россию из-за COVID-19. Отмечалось, что российский лидер предложил китайскому коллеге приехать в РФ в ходе телефонного разговора, который состоялся 15 июня.
Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, у Си Цзиньпина есть действующее приглашение посетить Россию, а у Владимира Путина – Китай. Песков добавил, что председатель КНР приедет с визитом в РФ по мере ослабления коронавирусных ограничений в Китае и стабилизации эпидемической ситуации.
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