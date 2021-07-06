Россия и США проведут консультации на тему кибератак

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия и США проведут ряд консультаций на тему кибератак. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Псаки, с момента последней встречи лидеров США и РФ в Женеве продолжаются двусторонние переговоры на экспертном уровне.

"Как это ясно дал понять президент Байден президенту Путину в ходе их встречи, если правительство России не может или не будет принимать действия против преступников, живущих в России, мы оставляем за собой право принимать действия самостоятельно", – подчеркнула она.

При этом представитель Белого дома отметила, что на данный момент разведсообществу точно неизвестно, кто стоит за недавней атакой с применением вируса-вымогателя.

Ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты дадут симметричный ответ, если Россия осуществит кибератаку против американской инфраструктуры.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон не станет анонсировать ответные меры.

