Россия и США проведут консультации на тему кибератак

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия и США проведут ряд консультаций на тему кибератак. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Псаки, с момента последней встречи лидеров США и РФ в Женеве продолжаются двусторонние переговоры на экспертном уровне.
"Как это ясно дал понять президент Байден президенту Путину в ходе их встречи, если правительство России не может или не будет принимать действия против преступников, живущих в России, мы оставляем за собой право принимать действия самостоятельно", – подчеркнула она.
При этом представитель Белого дома отметила, что на данный момент разведсообществу точно неизвестно, кто стоит за недавней атакой с применением вируса-вымогателя.
Ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты дадут симметричный ответ, если Россия осуществит кибератаку против американской инфраструктуры.
При этом она подчеркнула, что Вашингтон не станет анонсировать ответные меры.
Россия не ведет войну в киберпространстве – Путин
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