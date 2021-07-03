Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке в США

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По первоначальным данным, к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя российские власти не причастны. Об этом заявил президент США Джо Байден и отметил, что в этом нет уверенности, сообщает Рейтер.

"Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", – отметил американский лидер.

Байден рассказал, что спецслужбам было поручено расследовать произошедшее. Он добавил, что в случае, если РФ причастна к кибератаке, США ответят.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты дадут симметричный ответ, если Россия осуществит кибератаку против американской инфраструктуры.

Так она ответила на вопрос, почему делегация США во время саммита в Женеве не передала перечень российских объектов, которые могут быть затронуты в случае нанесения ущерба американским интересам. Псаки также заявила, что в случае чего, Вашингтон не станет анонсировать ответные меры.