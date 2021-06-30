МВД ФРГ не подтвердило сообщения о новой хакерской атаке из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сообщения немецких СМИ о новой хакерской атаке якобы из РФ не подтвердил представитель МВД ФРГ Стив Альтер. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Соответствующие ведомства безопасности на данный момент пока не имеют указаний на то, что имела место крупная кибератака", – сказал он.

До этого таблоид Bild сообщал о якобы хакерской атаке из России на банки в ФРГ. В издании заявили, что атаку устроила группировка Fancy Bear.

Ранее сообщалось, что национальный банк Дании подвергся кибератаке, осуществленной за счет лазейки в программном обеспечении компании SolarWinds, которую не замечали в течение семи месяцев. К атаке могут быть причастны российские хакеры.