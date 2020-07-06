Посол США назвал причину отсутствия СССР в твите о победителях нацизма

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Посол США в РФ Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома, в котором говорилось о победе Соединенных Штатов и Великобритании над нацистами. Он объяснил, что данный твит адресовали британским союзникам, передает РБК.

"Это не попытка переписать историю, не ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам", – поделился Салливан.

При этом американский дипломат обратил внимание, что в годы Второй мировой войны США и Великобритания очень тесно взаимодействовали. По его словам, большое количество американских военных было дислоцировано на территории Соединенного Королевства.

Салливан уточнил, что в публикации в социальной сети не предполагалось перечисления всех государств, принимавших участие в победе над нацистами.

Незадолго до Дня Победы в аккаунте администрации президента США Дональда Трампа появился ролик, где говорилось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия. В итоге вклад СССР в видео никак не упоминали.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Белого дома в соцсетях. Она подчеркнула, сложилось впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.

