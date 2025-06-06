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Американский президент Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

В соответствии с этим распоряжением, глава Федерального управления гражданской авиации (FAA) должен отменить запрет на сверхзвуковые полеты, установить временные нормы сертификации по уровню шума и отметить другие правила, которые ограничивают использование сверхзвуковых самолетов.

Также в документе предписывается установить стандарт сертификации по уровню шума для сверхзвуковых самолетов, который должен быть приемлемым для населения, экономически обоснованным и технологически реализуемым.

По данным Белого дома, подписанный Трампом указ способствует координации усилий в области сверхзвуковых исследований, разработок, испытаний и оценки через Национальный совет по науке и технологиям.

Между тем американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал законопроект главы Штатов о сокращении государственных расходов. По данным СМИ, критика от предпринимателя поступила после того, как его политические и бизнес-интересы попали под удар.

В ответ на это Трамп заявил, что Маск сошел с ума из-за того, что его лишили полномочий, ведь бизнесмен не так давно покинул госслужбу. При этом президент добавил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит госсубсидии и контракты с компаниями Маска.