Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВС РФ на запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу украинских войск в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации противника в Новоандреевке и возле Щербаков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.

Помимо этого, по его словам, во время контрбатарейной борьбы российские артиллеристы поразили украинскую гаубицу "Мста-Б" около Червоной Криницы.

Ранее российские войска остановили наступление ВСУ на южнодонецком направлении. Украинские войска при этом понесли значительные потери.

До этого силы ВС РФ сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области.

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ