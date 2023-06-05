В зоне спецоперации в ДНР заметили первые танки Leopard

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В ДНР в зоне спецоперации заметили танки Leopard немецкого производства, рассказал командир регионального батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Ходаковского, на территории населенного пункта Новодонецкое заметили до 30 единиц указанной техники.

Ранее в украинских СМИ появились видео первых переданных армии танков Leopard. Сообщалось, что они находились близко к фронту. Предполагалось, что военные Украины могли намеренно не задействовать их в сражениях для дальнейшего использования в ходе предполагаемого контрнаступления.

5 июня в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВСУ приступили к крупномасштабному наступлению на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Украинская армия ввела 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке воинских частей и подразделений.

Группировка войск "Восток" ликвидировала 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.