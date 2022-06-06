В США объявлен режим ЧС из-за угрозы нехватки электрогенерирующих мощностей

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Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
"...настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", – указано в прокламации, распространенной Белым домом.
Кроме того, Байден освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули. Речь идет о технологиях, которые импортируют из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кризис на мировом энергетическом рынке был спровоцирован недальновидной политикой европейских стран, а также США.
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