В США объявлен режим ЧС из-за угрозы нехватки электрогенерирующих мощностей

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"...настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", – указано в прокламации, распространенной Белым домом.

Кроме того, Байден освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули. Речь идет о технологиях, которые импортируют из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кризис на мировом энергетическом рынке был спровоцирован недальновидной политикой европейских стран, а также США.