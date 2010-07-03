Генконсульство в Марселе ответило на статью Monde о "российском шпионе"

Фото: marseille.mid.ru

В Генконсульстве в Марселе заявили, что публикация Le Monde о якобы "российском шпионе" является "грязной инсинуацией". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее французская газета Monde опубликовала статью про некого мужчину по имени Сергей Желтиков, который в 2016 году занимал пост вице-консула в Генкосульстве России в Марселе, а в 2018 году был якобы заподозрен в шпионаже швейцарской разведкой.

По информации газеты, Желтиков был в рабочих отношениях с россиянами Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцом, которых обвиняли в 2018 году в причастности к подготовке кибервзломов и хакерских атак, в частности на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"По данным швейцарских секретных служб, Желтиков в марте 2017 года отвечал за логистику и обеспечивал безопасность дуэта Серебряков-Моренец в Лозанне, в ходе хакерской операции в отношении антидопингового агентства WADA", – утверждает издание.

Ранее сообщалось, что по обвинению в шпионаже в пользу РФ осудили двух граждан Эстонии. 38-летнего Дениса Метсаваса приговорили к 15 годам и шести месяцам тюрьмы, а его 65-летнего отца Петра Волина – к шести годам.

