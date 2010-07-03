Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

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Бывший госсекретарь США Джон Керри предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК. По его словам, это произошло в апреле 2014 года.

"Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум", – процитировал Керри министр.

На это Лавров ответил : "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?"

При этом глава МИД выразил надежду, что "Джон на меня не обидится", так как "тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО.