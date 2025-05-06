Неизвестные советские захоронения 1945 года обнаружены на юге Швеции

Фото: телеграм-канал Russian Embassy, Sweden

Три ранее неизвестных захоронения советских узников, которые были эвакуированы из нацистских концлагерей в 1945 году, найдены в шведском городе Хельсингборге, сообщается в телеграм-канале российского посольства в Стокгольме.

Дипломаты решили провести работу по уточнению списка советских воинских захоронений на территории страны в преддверии 80-летия Победы. Новые находки были обнаружены в результате изучения рассекреченных архивных документов, а также контактов с местными организациями, специализирующимися на этой теме.

Могилы, как уточнили в ведомстве, находятся на 15-м участке кладбища в Польше, где также похоронены более 60 других бывших пленных концлагерей 14 национальностей. Речь идет о советских гражданах:



Александре Абакумове (12.04.1914 – 03.06.1945), значившимся в шведских архивах как уроженец Ленинграда;

Иване Поповиче (06.08.1919 – 14.05.1945);

Филиппе Мяшине (либо Мячине, до последнего времени считавшимся неизвестным, 1926 – 12.05.1945).

В посольстве пояснили, что весной 1945 года их перевезли в Швецию из нацистских лагерей в Германии и Польше на знаменитых "белых автобусах".

"Все они дожили до Победы, однако скончались от болезней и истощения в первые несколько недель и даже дней после нее", – добавили в пресс-службе.

В диппредставительстве подчеркнули, что шведские историки в последние годы самостоятельно провели масштабную работу по установлению личностей захороненных. Благодаря этому в апреле были установлены таблички на могилах, которые оставались безымянными 80 лет.

"Подобные усилия особенно ценны в условиях попыток исторического ревизионизма в Европе и размывания нашей общей памяти о Второй мировой войне. В преддверии Дня Победы сотрудники посольства России посетили кладбище Польше, чтобы отдать дань памяти нашим согражданам", – добавили в посольстве.

Там подчеркнули, что будут продолжать работу по уточнению информации о захороненных и поиску их родственников.

Ранее специалисты Поморского университета обнаружили в польском Старграде останки около 200 военнослужащих Красной армии, попавших в плен к нацистам. Отмечалось, что захоронение было создано в декабре 1941 года.

На месте также найдены останки военных из Бельгии и Польши. Ученые установили, что гибель наступила не от насильственных причин, а от эпидемии.