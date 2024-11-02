Массовое захоронение попавших в плен бойцов Красной армии обнаружили в Польше

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Специалисты Поморского университета нашли в польском Старграде останки почти 200 военнослужащих Красной армии, попавших в плен к нацистам, рассказал руководитель научного коллектива профессор Анджей Оссовский.

"На основании анализа опознавательных знаков мы знаем, что это массовое захоронение было создано в течение нескольких дней в декабре 1941 года", – уточнил он в эфире радиостанции RMF FM.

Раньше здесь находился один из крупнейших фашистских лагерей для военнопленных Stalag II.

На месте массового захоронения также обнаружены останки военных из Бельгии и Польши. Ученые пришли к выводу, что военнопленные погибли не в результате насильственной смерти, а от эпидемии одного из распространенных в то время заболеваний.

Ранее следователи собрали доказательства, которые подтверждают, что фашистская Германия планировала истребить советский народ. В 1941 году в подмосковном Микулине нацисты убили свыше 500 пациентов Лотошинской областной психбольницы при помощи расстрела, отравления ядом и газом, замораживания и уморения голодом.

В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы № 12 обнаружили массовое захоронение костных останков на месте расстрела пациенток.