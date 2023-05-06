Из украинского плена возвращены трое летчиков РФ – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Из украинского плена возвращены трое российских летчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"6 мая в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", – отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что летчикам уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В ведомстве сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных военных медучреждениях Минобороны России.

Ранее сообщалось, что свыше 30 пропавших без вести граждан удалось найти благодаря совместной работе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.



Российские военные вернулись домой из украинского плена