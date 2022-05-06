Глава ДНР назначил Ольгу Макееву послом в РФ

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил чрезвычайного и полномочного посла в России. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя ДНР.

Им стала заместитель председателя правительства ДНР Ольга Макеева.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, 6 мая.

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что пока невозможно провести парад Победы и шествие "Бессмертного полка" в Донецке и Луганске. При этом он подчеркнул, что скоро для этого придет время.

