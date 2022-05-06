Аллею памяти освободителям Мариуполя и погибшим жителям откроют 9 мая

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Аллею памяти, посвященную воинам, освобождающим Мариуполь, и погибшим жителям откроют в городе 9 мая. Об этом сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко в эфире телеканала "Соловьев Live".

"У нас будет аллея, посвященная воинам, освободившим наш город, воинам Донецкой Народной Республики (ДНР), воинам российской армии, и аллея памяти погибшим в связи с такими страшными событиями мариупольцам", – уточнил глава города.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил, что российские военнослужащие контролируют Мариуполь. По его словам, на освобожденных от украинских националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь.

Владимир Путин согласился с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к организации эвакуации мирных жителей Мариуполя с завода "Азовсталь".

До этого Путин в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем напомнил, что украинские власти не позволяют находящимся на территории "Азовстали" сдаться. Российский лидер отметил, что отдал приказ об отмене штурма завода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.