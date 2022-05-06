Песков заявил, что широкое празднование Дня Победы в Мариуполе пока невозможно

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Кремлю неизвестно об отправке в Мариуполь какой-либо официальной делегации из РФ на празднование 9 Мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
По его словам, широкое празднование Дня Победы в Мариуполе сейчас невозможно по понятным причинам.
"Там наверняка будут россияне, немало россиян будет 9 Мая, но о какой-то официальной делегации мне неизвестно", – сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Россия отправить в Мариуполь делегацию для празднования Дня Победы.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что аллею памяти, посвященную воинам, освобождающим Мариуполь, и погибшим жителям откроют в городе 9 Мая.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил, что российские военнослужащие контролируют Мариуполь. По его словам, на освобожденных от украинских националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Мариуполь находится под контролем российской армии – Шойгу
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