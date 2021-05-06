Лавров заявил, что Москва ответит на антироссийские санкции Запада

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва ответит на новые антироссийские санкции Запада, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

Руководитель ведомства подчеркнул, что череда ограничений, которую запустили страны Евросоюза и США, продолжается.

"Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

30 апреля Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ Жак Мэр и другие специалисты.

В Евросоюзе допустили принятие ответных мер на санкции России. Там их назвали неприемлемым шагом, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания.

