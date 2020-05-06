В Госдуме оценили заявление латвийского министра о вкладе его страны в советский бюджет

12:24
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал совершенно несправедливыми заявления министра юстиции Латвии Яниса Борданса о том, что прибалтийская республика отдавала почти половину своих доходов в бюджет Советского Союза, передает ТАСС.
Депутат напомнил, что во время интеграции Латвии в состав СССР страна была одной из самых бедных в Европе. Морозов подчеркнул, что благодаря стремлению советских властей сделать из прибалтийских стран "витрину", демонстрирующую высокий уровень жизни в СССР, в Латвии жили намного лучше, чем в других республиках Советского Союза.
Депутат отметил, что подобные заявления являются искажением исторических фактов. Морозов сравнил вклад СССР в развитие Латвии с современным экономическим положением в прибалтийской республике.
"Мы построили там много предприятий, в том числе автомобильные заводы, предприятия на тот момент были высокотехнологичными и передовыми. А сейчас, как известно, в Латвии довольно серьезный экономический кризис, предприятия закрылись после вступления в Евросоюз, и большинство латышей вынуждены искать низкоквалифицированную работу на трудовом рынке Европы", – заявил Морозов.
Ранее в Латвии "Первый Балтийский канал", вещание которого осуществлялось на русском языке, был под угрозой закрытия. Причина заключалась в том, что канал подозревали в связях с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, который числится в санкционных списках Европейского союза.
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