Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:24

В Госдуме оценили заявление латвийского министра о вкладе его страны в советский бюджет

политика за рубежом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал совершенно несправедливыми заявления министра юстиции Латвии Яниса Борданса о том, что прибалтийская республика отдавала почти половину своих доходов в бюджет Советского Союза, передает ТАСС.

Депутат напомнил, что во время интеграции Латвии в состав СССР страна была одной из самых бедных в Европе. Морозов подчеркнул, что благодаря стремлению советских властей сделать из прибалтийских стран "витрину", демонстрирующую высокий уровень жизни в СССР, в Латвии жили намного лучше, чем в других республиках Советского Союза.

Депутат отметил, что подобные заявления являются искажением исторических фактов. Морозов сравнил вклад СССР в развитие Латвии с современным экономическим положением в прибалтийской республике.

"Мы построили там много предприятий, в том числе автомобильные заводы, предприятия на тот момент были высокотехнологичными и передовыми. А сейчас, как известно, в Латвии довольно серьезный экономический кризис, предприятия закрылись после вступления в Евросоюз, и большинство латышей вынуждены искать низкоквалифицированную работу на трудовом рынке Европы", – заявил Морозов.

Ранее в Латвии "Первый Балтийский канал", вещание которого осуществлялось на русском языке, был под угрозой закрытия. Причина заключалась в том, что канал подозревали в связях с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, который числится в санкционных списках Европейского союза.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать