В Латвии подсчитали, какой процент доходов республика отдавала СССР

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Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что республика в составе СССР отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов, сообщает агентство LETA.

"Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР", – отметил политик. Какую сумму Латвийская ССР получала из бюджета СССР, Борданс не уточнил.

Глава Минюста рассказал, что возглавляемая им комиссия по подсчету ущерба от так называемой советской оккупации намерена разработать методику расчета убытков республики. В этом году будут проанализированы бюджетные расходы ЛССР и СССР с 1946 по 1960 год и обобщены материалы об уничтожении состоятельного крестьянства на территории республики.

Также комиссия намерена опросить руководителей и специалистов различных государственных структур ЛССР, чтобы установить, как происходило планирование и организация народного хозяйства в республике, и узнать, какие политические процессы происходили в то время в обществе.

Сейчас комиссия завершает работу по созданию базы репрессированных лиц на территории ЛССР.

В прошлом году Латвия, Литва и Эстония договорились добиваться компенсации со стороны РФ за нанесенный ущерб от так называемой советской оккупации. В частности, действующая при Минюсте Эстонии комиссия оценила ущерб этой республики в 92 миллиарда рублей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что РФ не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств, ни претензии на выплаты компенсаций.

Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия не несет угрозы для Прибалтийских стран. Он напомнил, что Литва, Латвия и Эстония с 2004 года являются членами НАТО.