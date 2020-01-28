В Госдуме отреагировали на обвинение России в попытке переписать историю

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Зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, который обвинил Россию в попытке переписать историю.

По словам депутата, Пыллуаас выполняет заказ по дискредитации Советского Союза и подвига советских солдат.

"Чем кощунственнее ложь, тем она больше распространяется по различным информационным каналам, и мы к этому должны быть готовы и противостоять", – цитирует парламентария RT.

В январе депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что правительство России пытается переписать историю.

Ранее похожее мнение выразила бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете, которая отнесла Сталина к союзникам Гитлера. По ее словам, Советский Союз якобы позволил немецкому рейху напасть на европейские страны.

