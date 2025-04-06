Белоруссия готовится к консультациям с РФ о строительстве второй АЭС

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Белоруссия готовится к консультациям с Россией по техническим вопросам строительства второй АЭС. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил министр энергетики республики Денис Мороз.

"В настоящий момент мы готовимся уже к тому, чтобы проводить технические консультации с РФ для обсуждения на предмет технических параметров второй белорусской атомной электростанции, финансовых условий и сроков, когда мы сможем ее реализовать", – сказал Мороз.

По его словам, энергетики готовы и считают, что вторая атомная электростанция будет работать на экономику Белоруссии.

Как ранее заявлял президент государства Александр Лукашенко, Белоруссия попросила Россию построить реактор и турбину новой атомной электростанции. По словам Лукашенко, вторая станция может быть возведена на восточных границах государства. Она сможет обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы России, считает он.