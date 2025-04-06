Politico: на добычу полезных ископаемых на Украине уйдут миллиарды вложений

Фото: depositphotos/erik3804

Добыча полезных ископаемых на Украине в рамках сделки с Соединенными Штатами может занять десятилетия и потребует миллиарды вложений, сообщает Politico.

Издание отмечает, что перед началом добычи Киев должен закончить конфликт с Россией и только потом Украина может начать извлекать прибыль из своей горнодобывающей промышленности. Также стране потребуется восстановить всю разрушенную энергосистему, на что потребуются огромные инвестиции.

При этом указанные сроки не соответствуют ожиданиям президента США Дональда Трампа, который инициировал эту сделку.

Ранее администрация главы Белого дома предложила Киеву подписать соглашение, которое предоставляет Вашингтону контроль над полезными ископаемыми и ключевыми проектами экономики Украины.

Между тем в Киеве обеспокоены новым проектом соглашения с США по ресурсам, так как, по их мнению, он не соответствует интересам Украины.