Страны НАТО должны вместе решать вопрос о возможном вступлении Киева в альянс – Белый дом

Фото: 123RF/palinchak

Возможное вступление Украины в НАТО зависит от желания всех стран-участниц Альянса. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Наша позиция по вопросу вступления в НАТО довольно ясна. На протяжении десятилетий мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве принимается союзниками по НАТО и странами, стремящимися вступить в НАТО", – приводит ее слова РИА Новости.

Она также сообщила, что США на данный момент сосредоточены на поддержке усилий Украины в военной сфере. По ее словам, в Вашингтоне хотят, чтобы "украинский народ имел все необходимое для борьбы за свою свободу".

Жан-Пьер также уточнила, что США продолжат оказывать Киеву экономическую и военную помощь.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США, ФРГ и Венгрия выступили против инициативы Польши по вступлению Украины в НАТО. В ходе обсуждения главами МИД государств-членов НАТО разногласия вызвал вопрос, можно ли предоставить Украине "дорожную карту" для вступления в альянс на саммите в Вильнюсе в июле.

В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он подчеркивал, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

Финляндия стала членом НАТО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!