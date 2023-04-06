США, ФРГ и Венгрия выступили против инициативы Польши по вступлению Украины в НАТО – СМИ

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США, ФРГ и Венгрия не поддержали инициативу Польши в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских стран, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства", – говорится в материале.

По информации источников издания, на этой неделе главы МИД государств, которые входят в состав Альянса, обсуждали варианты, которые можно было бы предложить Украине. В ходе обсуждения разногласия вызвал вопрос, можно ли предоставить Украине "дорожную карту" для вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.

Против предложения выступили, в том числе США. По их мнению, Альянсу необходимо переориентировать внимание на гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины.

До этого о том, что НАТО не может предложить Украине членство в Альянсе, газете сообщил неназванный источник. По его словам, заявка страны лежит перед членами, однако ее игнорируют. Такая позиция, как отмечало издание, провоцирует раздражение в кругах украинской власти.



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