Если РФ не выполнит задачи спецоперации, россиянам придется надеть шинели – Зюганов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Поставленные Владимиром Путиным задачи по демилитаризации и денацификации Украины должны быть выполнены, иначе россиянам придется надеть шинели, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете безопасности, – демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели", – обратился Зюганов к членам Молодежного парламента при Госдуме РФ.
Политик подчеркнул, что текущая ситуация требует консолидации усилий всех граждан, чтобы задачи военной спецоперации на Украине были выполнены.
"А потом будем строить вместе все остальное", – добавил Зюганов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и продолжится до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны. Он отметил, что спецоперация состоялась в первую очередь потому, что цели, которые ставила РФ, не были достигнуты дипломатическим путем.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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