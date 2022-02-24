Шойгу, Зюганов, Захарова и Толстой попали под санкции ЕС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евросоюз опубликовал окончательный санкционный список против России. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

По санкции ЕС попали глава Минобороны Сергей Шойгу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава администрации президента Антон Вайно, а также представитель российского МИД Мария Захарова и сенатор Алексей Пушков.

Кроме того, в черном списке ЕС оказались журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Санкции также затронули вице-премьеров и министров правительства РФ.

Под ограничения попали банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ и "Агентство интернет-исследований".

Ранее о введении ограничений объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что санкции затронут членов парламента РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.

Позднее стало известно, что под новые ограничения США попали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций.