Российский флаг замечен в буфете на саммите ЕС в Брюсселе

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Флаг России заметили в буфете в месте проведения саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Euractiv.

По информации издания, пока европейские лидеры ведут переговоры, "журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете, где их встречает российский флаг". На опубликованной фотографии видно висящую в помещении гирлянду из флагов.

В четверг, 6 марта, в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.

Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта перед мероприятием провели беседу на публике, прикрыв рты руками. По мнению журналистов, политики это сделали, чтобы их разговор не смогли прочитать по губам.

По словам фон дер Ляйен, она намерена презентовать европейским лидерам план перевооружения ЕС, который даст 800 миллиардов евро инвестиций в оборону, что позволит Европе дополнительно инвестировать в производство оружия на Украине.