Госсекретарь США Марко Рубио появился в эфире с пепельным крестом на лбу

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Государственный секретарь США Марко Рубио вышел в прямой эфир с нарисованным крестом на лбу. Глава Госдепа дал интервью на американском телевидении, рассказав о конфликте на Украине и инициативах президента США Дональда Трампа по его завершению.

Во время выступления Рубио был с начерченным на лбу "пепельным крестом", знаменующим начало Великого поста. Как рассказал RT священник Римско-католической церкви святой Екатерины Юрий Дорогин, с началом Великого поста совершается обряд покаяния – пеплом посыпается голова или рисуется крест на лбу. Так верующие дают понять, что "мы прах и в прах обратимся", объяснил он.

По словам священнослужителя, в католической церкви это покаяние обращено не только к Богу, но и к людям. Дорогин отметил, что не видит ничего плохого в том, что госсекретарь США вышел к людям с крестом на лбу, поскольку стесняться своей веры не нужно.

Ранее Рубио заявил, что в Белом доме осознают возможность проблем на переговорах с Владимиром Путиным. Несмотря на это, глава Госдепа отметил важность начать процесс налаживания отношений. Госсекретарь США отмечал, что США должны иметь отношения с Россией вне зависимости от того, нравятся ли им ее действия или нет.