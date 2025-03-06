Глава Херсонской области назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Ажиотаж вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов можно объяснить желанием США отбить ранее отправленные на Украину вложения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

По его словам, новая администрация США уверена, что экс-президент Джо Байден дарил миллиарды долларов американских избирателей "крайне коррумпированному" киевскому режиму.

"США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит", – объяснил Сальдо.

Выгода от этой сделки для самого Киева сомнительна, считает глава региона. Однако украинскому лидеру Владимиру Зеленскому все равно придется пойти на эти условия, учитывая зависимость Украины от поставок американской помощи, уверен Сальдо.

"Деньги, военная техника, высокоточные ракеты, данные разведки, интернет от Starlink", – перечислил глава Херсонской области.

Президент США Дональд Трамп и Зеленский встретились 28 февраля для подписания сделки о редкоземельных металлах, но в Белом доме между политиками случилась перепалка из-за нежелания украинского лидера садиться за стол переговоров. Подписание было сорвано.

После этого Вашингтон приостановил поставку военной помощи Киеву. Спустя день Трамп рассказал, что получил письмо от Зеленского о готовности не только подписать сделку, но и пойти на мирные переговоры. Информацию о письме позднее опроверг пресс-секретарь украинского лидера.

