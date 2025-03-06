Экс-лидер Pink Floyd Уотерс заявил, что мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией

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Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что возможное достижение мирного соглашения по украинскому кризису вряд ли изменит ситуацию с русофобией в мире. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию", – высказался Уотерс.

Музыкант подчеркнул, что русофобия "глубоко укоренилась" в политике таких стран, как США, Великобритания, Германия и Франция.

До этого Уотерс сообщил, что начал испытывать возросшее уважение к Владимиру Путину. Он пояснил, что изменил свое отношение к президенту РФ после прослушивания подкаста The Duran, ведущие которого рассматривают международные новости с точки зрения политического прагматизма.

Основатель группы Pink Floyd также рассказал, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. По словам Уотерса, представители из РФ неоднократно приглашали его выступить с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.