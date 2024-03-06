В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

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Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано объяснил коллективный отказ послов стран ЕС от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это стандартная практика, когда посольства стран Евросоюза координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны. По словам Стано, все дело в том, что ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику.

Он добавил, что представительство ЕС в Москве уже разъяснило свою позицию, ответив ряду российских СМИ на соответствующие вопросы.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что приглашал на встречу послов стран Евросоюза для разъяснений перед выборами президента РФ, однако они отказались за два дня до встречи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже сообщила, что отказ послов стран Евросоюза в Москве от встречи с Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, если они не выполняют своих функций.

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