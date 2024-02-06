Комитет Совфеда поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сенаторы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовали палате утвердить инициативу, разрешающую конфискацию имущества за фейки об армии РФ и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны.

Проект уточняет перечень преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения.

31 января инициатива о лишении граждан имущества за фейки о Вооруженных силах России была принята депутатами Госдумы. Поправки будут внесены в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ.

В первом чтении проект одобрили 24 января. Авторами инициативы вместе с председателем ГД Вячеславом Володиным стали зампредседателя Ирина Яровая, глава "Единой России" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.

Из пояснительной записки следует, что речь идет не о любых средствах или имуществе. Под закон будет подпадать та собственность, которая была нажита преступным путем. Под инициативой было поставлено 395 подписей.

Кроме того, проект рекомендовали принять в том числе в Следственном комитете РФ, Генпрокуратуре, Минюсте и Росфинмониторинге.

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