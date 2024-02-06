Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам дальнобойных ракет на 908 млн долларов

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Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса воздух-земля с увеличенной дальностью поражения на сумму около 908 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что правительство Нидерландов запросило возможность закупки 120 высокоточных ракет AGM-158 JASSM и вспомогательного оборудования к ним. Кроме того, в предполагаемую сделку войдет содействие материально-технического характера и помощь в обучении военнослужащих Нидерландов использованию данных ракет.

В Пентагоне заявили, что предполагаемая продажа будет соответствовать интересам и целям внешней политики нацбезопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО. Там также отметили, что данная сделка не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.

Ранее Госдеп США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, а также других систем на сумму в 12 миллиардов долларов. До этого в Госдепе одобрили возможную продажу Латвии ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на 220 миллионов долларов.



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