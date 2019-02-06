США выведут из-под санкций поддержавших Гуаидо военных Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки выведут из под санкций венесуэльских военных, которые поддержат оппозиционера Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом латиноамериканской страны.
Соответствующее обещание помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон разместил в Twitter.
"США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выступят за демократию и признают законное с точки зрения конституции правительство президента Хуана Гуаидо. В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы", – написал он, призвав делать правильный выбор.
23 января Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США, Канада и ряд других стран его поддержали. Позже к его сторонникам присоединились государства, входящие в состав ЕС.
Переизбранный глава государства Николас Мадуро объявил себя конституционным президентом, а лидера оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран сочли Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.
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