В Госдуме хотят сохранить стипендии работающим по специальности троечникам

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов предложил сохранять стипендию студентам с плохими оценками, если они совмещают учебу с работой по выбранной специальности.

"Многие молодые люди устраиваются на работу по специальности, только поступив в вуз. Это говорит о том, что они осознанно выбрали свою профессию и хотят в ней развиваться", – цитирует его Агентство "Москва".

Депутат подчеркнул, что зарплата студента и так невысока, чтобы оставлять его без дополнительных доходов.

"Лишняя поддержка со стороны государства им не повредит", – заключил он.

В январе стало известно, что выпускники российских вузов вместо дипломной работы смогут предоставлять собственный бизнес-проект. Для этого в учебных заведениях появятся специальные курсы в рамках программы "Цифровая экономика".

В Минобрнауке уточнили, что вносить поправки в законодательство не понадобится: действующий порядок аттестации допускает стартапы. Многие вузы уже внедрили подобную практику.