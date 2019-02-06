В Госдуме хотят сохранить стипендии работающим по специальности троечникам

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов предложил сохранять стипендию студентам с плохими оценками, если они совмещают учебу с работой по выбранной специальности.
"Многие молодые люди устраиваются на работу по специальности, только поступив в вуз. Это говорит о том, что они осознанно выбрали свою профессию и хотят в ней развиваться", – цитирует его Агентство "Москва".
Депутат подчеркнул, что зарплата студента и так невысока, чтобы оставлять его без дополнительных доходов.
"Лишняя поддержка со стороны государства им не повредит", – заключил он.
В январе стало известно, что выпускники российских вузов вместо дипломной работы смогут предоставлять собственный бизнес-проект. Для этого в учебных заведениях появятся специальные курсы в рамках программы "Цифровая экономика".
В Минобрнауке уточнили, что вносить поправки в законодательство не понадобится: действующий порядок аттестации допускает стартапы. Многие вузы уже внедрили подобную практику.
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