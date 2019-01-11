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08:51

Российские вузы могут заменить дипломные работы на стартапы

власть образование

08:51

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Фото: depositphotos/kasto

Выпускники российских вузов вместо дипломной работы смогут предоставлять собственный бизнес-проект. Для этого в учебных заведениях появятся специальные курсы в рамках программы "Цифровая экономика", сообщает газета "Известия".

В Минобрнауке уточнили, что вносить поправки в законодательство не потребуется, поскольку действующий порядок аттестации допускает стартапы. Более того, многие вузы уже внедрили подобную практику.

Как отмечают эксперты, Россия может стать новатором в этой области. У зарубежных стран подобного опыта не существует. Однако еще предстоит скорректировать образовательную программу и определить критерии оценки проектов.

Предполагается, что нововведение будет мотивировать выпускников работать по специальности после завершения обучения.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в России запустят программу для идентификации личности студента, учащегося онлайн. Это позволит точно определять, кто проходил обучение и сдавал зачеты.

власть образование

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