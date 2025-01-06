Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США

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Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на 60-х выборах президента США. Это следует из трансляции заседания объединенной сессии законодателей, передает CNN.

Республиканец по результатам выборов получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270. Всего Трамп набрал 77,3 миллиона голосов.

Церемонией руководила действующий вице-президент США и соперница Трампа Камала Харрис, которая на выборах представляла демократов. Сам республиканец в Конгрессе не был, но в зале находился его соратник и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Его инаугурация состоится 20 января.

После этого Трамп и действующий президент США Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти. Данное взаимодействие позволяет предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку к завершению упорядоченной передачи власти.

