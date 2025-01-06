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06 января, 09:08

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Hürriyet: Эрдоган планирует обсудить ситуацию на Украине с министрами 6 января

Эрдоган планирует обсудить ситуацию на Украине с министрами 6 января – СМИ

Фото: 123RF/ververidis

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с министрами ситуацию на Украине в понедельник, 6 января, следует из материала издания Hürriyet.

На заседании также будут обсуждать израильские атаки на сектор Газа и события в Сирии, пишет газета.

"Будут рассмотрены достигнутый этап в безопасном возвращении сирийцев и дальнейшая дорожная карта", – уточняется в материале.

Ранее Турция передала странам Евросоюза свое видение по поводу необходимости прекращения огня на Украине в кратчайшие сроки. Это произошло во время переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись в Анкаре 17 декабря. Эрдоган также подчеркнул, что взгляды Турции связаны с "обеспечением справедливого мира".

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